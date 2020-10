Roman Giertych trafił wczoraj po południu do jednego z warszawskich szpitali. Adwokat stracił przytomność podczas przeszukania w jego willi w podwarszawskim Józefowie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek między innymi biznesmena Ryszarda Krauze i adwokata Romana Giertych w związku z prowadzonym przez wrocławską delegaturę CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zatrzymanie Giertycha. Żaryn: Czynności zostały przeprowadzone przed zasłabnięciem

Stanisław Żaryn wyjaśniał, że o tym co dalej będzie się działo z Giertychem, decydować będą podejmować lekarze. - Prokuratura i CBA będą podejmowały decyzje w zależności od opinii lekarskich i wyników badań - powiedział rzecznik. Zarazem - wyjaśniał Żaryn - wszystkie czynności w domu zostały przeprowadzone przed zasłabnięciem adwokata.

Żaryn dodał, że po zakończeniu czynności wobec innych zatrzymanych w tej sprawie, postawieni zostaną przed prokuratorem. - To prokuratura regionalna w Poznaniu będzie informowała o dalszych czynnościach i etapach śledztwa. Wszyscy zatrzymani muszą zostać doprowadzeni do prokuratury i przesłuchani - podkreślił.

W czwartek wieczorem, po zabraniu Giertycha do szpitala, Żaryn powiedział, że adwokat czuje się dobrze. Jednak Barbara Giertych stwierdziła, powołując się na rozmowę z lekarzami, że stan jej męża zagraża życiu.

Materiał zgromadzony przez CBA ma wskazywać, że zatrzymani mieli brać udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Rozbita grupa miała wyrządzić szkodę spółce giełdowej na kwotę ponad 90 milionów złotych.

Dubois: Przez narzędzia karne władza próbuje wedrzeć się w tajemnicę adwokacką

Sprawę zatrzymania Giertycha komentował w TVN24 mecenas Jacek Dubois. - Dla mnie jest to sprawa o charakterze politycznym, bo jest to próba zamknięcia ust obrońcy, jest to próba uniemożliwienia panu Czarneckiemu realnej obrony, ale także jest to próba wejścia w tajemnicę adwokacką. Proszę pamiętać, że Roman Giertych jest adwokatem Donalda Tuska, jest adwokatem pana Birgfellnera, który oskarża Jarosława Kaczyńskiego - powiedział adwokat.

Dubois stwierdził, że "władza chce się dowiedzieć, czym dysponuje ten człowiek, jakie tajemnice tych ludzi posiada". - Mamy do czynienia z sytuacją wprost niespotykaną. Po prostu przez narzędzia karne władza próbuje wedrzeć się w tajemnicę adwokacką - skomentował.