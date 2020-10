Niedziele handlowe 2020. Czy 18 października sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe 2020. Czy 18 października to niedziela handlowa?

18 października nie został zaplanowany jako niedziela handlowa. W myśl wspomnianej ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta nieczynne pozostanie większość obiektów handlowych na terenie całego kraju. Zakaz dotknie między innymi sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie najczęściej robimy większe zakupy. Nie uda się także wyprawa do sklepów zlokalizowanych na terenie galerii handlowych - również tamtejsze punkty handlowe będą bez wyjątku zamknięte.

Jakie odstępstwa od reguły przewiduje ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta? Czynne dla klientów pozostaną przede wszystkim niewielkie sklepiki osiedlowe. Stanie się tak jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że za kasą stanie ich właściciel i sam obsłuży kupujących. Przewiduje się także ważne ułatwienie dla osób podróżujących: będzie można zrobić zakupy w sklepikach na terenie dworców, w punktach pocztowych i na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2020. Kiedy będzie najbliższa?

W 2020 roku niedziele handlowe przypadają jedynie siedem razy. Pięć spośród nich mamy już za sobą. Możliwość pójścia na zakupy w dzień świąteczny czeka nas jeszcze dwa razy - 13 i 20 grudnia. Terminy takie zostały wyznaczone z uwagi na bliskość Bożego Narodzenia.

Szczególne zasady obowiązujące w handlu podczas pandemii

Nie tylko w niedziele handlowe, ale też w czasie każdego wyjścia do sklepu obowiązują nas szczególnie restrykcyjne zasady dotyczące robienia zakupów. Należy ich przestrzegać tym bardziej, że w kraju odnotowywane są coraz to nowe rekordy zachorowań. W związku z tym od 17 października 70 proc. powierzchni kraju znajduje się w strefie czerwonej, gdzie obowiazują szczególne wymogi sanitarne. Warto podkreślić, że w obu strefach - żółtej i czerwonej - zabronione jest pozostawanie bez maseczki zasłaniającej usta i nos w miejscach publicznych. Nie można więc także spożywać produktów zakupionych w sklepie. W strefie czerwonej do sklepów może wchodzić jedynie 5 osób na jedną kasę. Poza tym należy:

zachowywać dystans społeczny w odległości przynajmniej 1,5 m od innych ludzi

często odkażać ręce przeznaczonym do tego płynem

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 obowiazują godziny dla seniorów.

