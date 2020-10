Niedziele handlowe 2020. Czy 25 października zrobimy zakupy?

Czy 25 października to niedziela handlowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 25 października nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych, a także sklepach typu Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour itd. Możemy za to zaopatrzyć się w podstawowe produkty w osiedlowych sklepikach, których właściciele zdecydują się je samodzielnie w tym dniu otworzyć. Otwarte pozostaną także sklepy na stacjach benzynowych, na dworcach oraz te, które posiadają status placówki pocztowej. Większe zakupy trzeba odłożyć do poniedziałku, pamiętając że między 10.00 a 12.00 obowiązują godziny dla seniorów, czyli w sklepach w tym czasie mogą znajdować się tylko osoby starsze.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższe niedziele handlowe w 2020 roku to 13 oraz 20 grudnia. Będą to dwie ostatnie niedziele handlowe w 2020 roku, które zaplanowane zostały na dwa kolejne tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Niedziel handlowe 2020 fot. AG

Niedziela handlowa: kiedy zrobimy zakupy?

W tym roku doszło do wprowadzenia ostatniego etapu ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Zgodnie z nią zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych w 2020 roku możliwe są tylko w 7 wybranych niedziel. Na zmianę tego postanowienia jak dotąd nie wpłynęła nawet trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Ze strony przedsiębiorców coraz częściej pojawiają się informacje poparte konkretnymi wyliczeniami, które wskazują, że otwarcie sklepów w niedzielę mogłoby znacznie poprawić kondycję gospodarczą państwa, ale także sytuację przedsiębiorców. Klienci zapewne również doceniliby możliwość dokonania zakupów w niedzielę, zwłaszcza teraz kiedy w ciągu tygodnia wyłączone są przed południem godziny przeznaczone wyłącznie dla seniorów (między 10.00 a 12.00). Czy rządzący przychylą się do sugestii płynących ze strony handlowców? Póki co nic nie wskazuje, aby ustawa miała ulec zawieszeniu, nawet czasowemu na okres walki z kryzysem.

Zakupy w niedzielę a koronawirus

Podczas zakupów należy pamiętać o obowiązujących zasadach:

należy mieć osłonięte usta i nos;

jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy zachować dystans społeczny.

W całym kraju obowiązują godziny dla seniorów. Oznacza to, że w godzinach 10-12 zakupy mogą zrobić tylko osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniorów nie obowiązują w weekend. Zgodnie z wytycznymi rządu z piątku 23 października, seniorzy powyżej 70. roku życia proszeni są o pozostawanie w domach (wyłączenia: wykonywanie czynności zawodowych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowanie lub uczestniczenie w uroczystościach religijnych).

