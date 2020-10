Nowe obostrzenia. RMF nieoficjalnie: Nowe restrykcje dotyczące gastronomii i wesel

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, zespół kryzysowy rządu dyskutować ma o możliwości wprowadzenia w całym kraju obostrzenia, które obowiązywało do tej pory jedynie w strefie czerwonej. Dotyczy to godzin otwarcia lokali gastronomicznych, które mogą być czynne od godziny 6 do 22. Drugą możliwością jest zaostrzenie tego reżimu i skrócenie czasu pracy restauracji, pubów czy kawiarni do godziny 21, a nawet 20.

Posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego. Nowe restrykcje mogą dotyczyć gastronomii i wesel

Kolejne obostrzenia mogą objąć także wesela. Według ustaleń RMF FM limity osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach okolicznościowych czy rodzinnych, mają zostać zmniejszone do 20 lub 30 osób - niezależnie od strefy. Poprzednio premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od soboty 17 października w strefie czerwonej limit ten wyniesie 50 osób, a w żółtej 75 osób. Pojawił się też pomysł całkowitego zakazania wesel.

Rządowy zespół ma rozmawiać także o ewentualnym zamknięciu szkół i powrocie do edukacji zdalnej. Politycy mają rozważyć czy i kiedy można wprowadzić takie rozwiązanie. O decyzję w tej sprawie apelowali już lekarze PPOZ, którzy rekomendują, by starsi uczniowie mieli lekcje zdalne. Dzięki temu młodsze dzieci będzie można rozproszyć w większej ilości wolnych sal.

W czwartek 15 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8099 nowych osobach zakażonych koronawirusem i śmierci 91 pacjentów chorych na COVID-19. Od początku epidemii zachorowały już 149 903 osoby, a zmarło 3308 Polaków. Z dnia na dzień zwiększa się też liczba zajętych łóżek i respiratorów. Obecnie jest to 6538 na 13,5 tys. dostępnych łóżek oraz 508 z dostępnych 1024 respiratorów.