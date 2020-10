Lekarzu, pielęgniarko, ratowniku medyczny, diagnosto, pracowniku sanepidu, pracowniku służby zdrowia - napisz do nas na adres: redakcjagazetapl@agora.pl. Pokaż nam, jak wygląda Wasza codzienna praca, podziel się z nami swoją perspektywą. Oddajemy Wam nasze łamy, bo to jest dziś nasza misja. Nie jesteśmy w stanie pojechać na front wojny z wirusem i relacjonować jak wygląda walka z pandemią. Byłoby to nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Wysyłajcie do nas nagrania, zdjęcia, informacje, raporty z codziennej walki z COVID-19. Tylko Wy możecie pokazać, jak podstępny jest koronawirus. Tylko Wy możecie nam wskazać, jak możemy Was teraz wesprzeć.

Z całą stanowczością sprzeciwiamy się temu, by rozliczać dziś lekarzy i pracowników służby zdrowia za to, jak wygląda walka z jesienno-zimową falą koronawirusa. Ci, którzy są na pierwszej linii frontu, potrzebują dziś naszego wsparcia i solidarności. Gazeta.pl odpowiada na apel m.in. Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich i Porozumienia Rezydentów:

W obliczu epidemii, która jeszcze bardziej obnażyła problemu ochrony zdrowia, medycy potrzebują realnego wsparcia, a nie codziennych, nieprawdziwych, obraźliwych informacji na swój temat, rozpowszechnianych przez niektórych polityków i media

Czas powiedzieć #STOP szukaniu kozłów ofiarnych rozwoju epidemii! Lekarze są codziennie w pracy i jeżeli politycy chcą wyrywać lekarzy jednym pacjentom i rzucać ich drugim, to niech podejmują decyzje precyzyjnie, a nie na oślep. #PrzespanePółRoku

- napisali na Twitterze lekarze z Porozumienia Rezydentów.

W Polsce brakuje lekarzy, służba zdrowia jest niedofinansowana

Lekarzy w Polsce brakuje od lat i rządzący niewiele zrobili, żeby zmienić ten obraz. Z danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynika, że Polska ma zaledwie 2,4 lekarzy na 1000 mieszkańców - to najmniej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o opiekę pielęgniarek, to mamy ich w Polsce 5,1 w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Mniej mają tylko Grecy i Łotysze.

Pracownicy służby zdrowia od lat apelują o wsparcie. Wszyscy pamiętamy, jak potraktowano lekarzy rezydentów, którzy postanowili głośno powiedzieć o problemach i apelowali o przeznaczenie 6,8 proc. PKB na służbę zdrowia. Rządzący mieli wiele miesięcy na przygotowanie strategii na walkę z koronawirusem i niezbędne reformy w tej dziedzinie. Nie pozwólmy teraz na hejt lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia!

