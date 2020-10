"COVID-19 mówi, sprawdzam". Rezydent o tym, jak można się było przygotować na II falę. 20 działań

W czwartek padł kolejny rekord liczby zakażonych na koronawirusa w Polsce. Zmarło kolejnych 91 osób, a zakaziło się 8099. Rządzący zapewniają tymczasem, że sytuacja pandemiczna jest trudna, ale pod kontrolą.

REKLAMA

Sytuacja jest trudna, ale nie dramatyczna

- mówił w czwartek Stanisław Karczewski, senator PiS w RMF FM.

Tymczasem lekarze, którzy są na pierwszej linii frontu, alarmują, że system ochrony zdrowia już niedługo będzie całkowicie niewydolny jeśli Rada Ministrów nie podejmie bardziej zdecydowanych działań.

Koronawirus. Głos medyka

Sytuację pandemiczną z punktu widzenia medyków opisał Jakub Kosikowski. Rezydent opublikował na Twitterze całą listę działań, które można było przygotować, szykując się na drugą falę COVID. Kosikowski pisze, że "przez pół roku można było:

1. Sprawdzić przygotowanie 85 oddziałów zakaźnych w PL. Ile mają personelu, łóżek, tlenu w ścianach, dostęp do TK itd.

2. Wytypować oddziały, które zostaną przerobione w COVID-19 w przypadku braku łóżek w oddziałach zakaźnych. Sprawdzić ile mają personelu, jak instalacja tlenowa, ile można wstawić covidowych łóżek.

3. Zrobić listę osoboetatów personelu szpitali i poradni (głównie klinik gdzie jest po 30 rezydentów), by wiedzieć, skąd czerpać w razie czego wsparcie.

4. Wybranych z pkt. 3 lekarzy pielęgniarki, ratowników itd., w razie potrzeby kierować do walki z COVID-19, gdzie brakuje z pkt. 1 i 2.

5. Personel, który nie może zostać skierowany do walki z epidemią (po 60, chory, matka małych dzieci), skierować do pracy w miejsce zabranych z pkt. 3.

6. Stworzyć oddzielny system ratownictwa i koordynacji dla covid i niecovid, wyznaczyć szpitale i SOR-y czyste i brudne, żeby pacjenci się nie mieszali, a jedni i drudzy otrzymywali pomoc w razie potrzeby.

7. Stworzyć sprawny logistycznie, wydajny system testowania w kraju.

8. Stworzyć spójne powszechne wytyczne opieki nad pacjentem covid od podejrzenia w POZ po wskazania do hospitalizacji, teraz nagle oddziały co nie widziały COVID-19 na oczy mają leczyć i decydować.

9. Stworzyć plan ewentualnego włączenia w walkę z epidemią stażystów i studentów kierunków medycznych, by bez problemu zaliczyło im to zajęcia/staż, bo być może będą potrzebni do pomocy.

10. Stworzyć spójny i przystępny przekaz dotyczący zagrożenia i informacji o nim, dawać dobry przykład przez polityków z góry.

11. Przez pół roku przeszkolić personel.

12. Stworzyć sprawniejszy system kierowania i zwłaszcza zwalniania z kwarantanny i izolacji, bo kwarantanny bez sensu wznieciły bunt.

13. Wzmocnić kadrowo i informacyjnie prostymi wytycznymi sanepid, by nie nakładał bzdurnych kwarantann kontaktowi kontaktu, by nie dzwonił dopiero po kwarantannie, bo nie wyrabia i zapobiec sytuacji, że co stacja to inne wytyczne.

14. Stworzyć system ochrony "weakponitów" typu DPS, stacja dializ, dom seniora, gdzie infekcja COVID-19 ma dużą śmiertelność, by odseparować chorych od zdrowych i pomóc im na miejscu.

15. Przemyśleć po kolei obostrzenia, by uniknąć bzdur typu zamknięcie lasów.

16. Ustanowić spójne prawo dotyczące maseczek, obostrzeń, i wsparcia, by oprócz chronienia przed chorobą nie zamordować gospodarki i nie budzić sprzeciwu, że coś jest bezprawne.

17. Zabezpieczyć łańcuchy dostaw środków ochrony dla personelu medycznego, policji itd.

18. Stworzyć system postępowania z pacjentami i personelem "czystym", by pierwszy pacjent covid nie paraliżował całego oddziału/poradni.

19. Poprawić infrastrukturalnie jednoimienne na podstawie doświadczeń z wiosny.

20. Zaplanować kontenery/oddziały/izolatki do testowania podejrzeń COVID-19, by nie zatkać SOR-ów i nie zablokować karetek".

Tak bym to widział okiem rezydenta ze środka systemu COVID-19. Było pół roku na przygotowania, COVID-19 mówi, sprawdzam

- podsumował swoją listę Jakub Kosikowski.