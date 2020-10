Pogoda. IMGW: silny wiatr i intensywny deszcz. Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W środę 14 października Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w północnej, zachodniej i częściowo też południowej Polsce. Alerty dotyczą intensywnych opadów deszczu oraz silnych porywów wiatru. Najdłużej ostrzeżenia utrzymają się na wybrzeżu - tam obowiązywać będą do godziny 22.

REKLAMA

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW w niemal całym kraju

W województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem oraz pierwszego stopnia przed silnymi i umiarkowanymi opadami. W tych regionach spadnie od 25 do 50 mm deszczu. Dodatkowo wiać będzie średnio od 45 do 60 kilometrów na godzinę, a w porywach do nawet 95 km/h.

W województwie zachodniopomorskim wydano alerty dotyczące silnego wiatru. W powiatach koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i w Świnoujściu wiać będzie w porywach do 95 km/h. W pozostałych powiatach Pomorza Zachodniego porywy wiatru nie powinny przekraczać 85 km/h. Alert dotyczący wiatru wydany został też dla południowych powiatach Podkarpacia, gdzie spodziewany jest wiatr w porywach do 75 km/h.

W województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim meteorolodzy przewidują umiarkowane i silne opady. Na zachodzie może spaść od 35 do 50 mm, a na północnym wschodzie do około 30 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na tym obszarze do około godziny 13-14.

W południowej części województwa wielkopolskiego oraz w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim wydano drugi stopień ostrzeżenia przed deszczem. Na tym terenie prognozuje się natężenie opadów, które wyniesie średnio do 50 mm, a miejscami do nawet 70 mm. Powiat kłodzki na Dolnym Śląsku objęty został ostrzeżeniem trzeciego stopnia i tam spadnie od 90 do nawet 120 mm.

W związku z tym w całej południowo-zachodniej i centralnej Polsce wydano dodatkowo ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Z powodu intensywnych opadów deszczu przewiduje się wzrostu poziomu wody do stanów średnich i wysokich. W niektórych miejscach przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.