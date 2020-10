Wybuch bomby Tallboy. Marynarka Wojenna RP udostępniła nagranie. "Ewenement na skalę światową"

Bomba lotnicza Tallboy, ewenement na skalę światową, została skutecznie zneutralizowana przez Grupę Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Była to pierwsza na świecie neutralizacja bomby tego typu przeprowadzona pod wodą

- czytamy na profilu Marynarki Wojennej RP, gdzie został zamieszczony film z momentu wybuchu bomby. Można go obejrzeć poniżej:

REKLAMA

Tallboy w Świnoujściu

Tallboy to jedna z najcięższych bomb lotniczych okresu II wojny światowej. Skonstruował ją brytyjski inżynier Barnes Wallis, specjalnie do niszczenia najbardziej umocnionych obiektów. Na przykład schronów dla niemieckich okrętów podwodnych, które były całkowicie niewrażliwe na standardowe bomby o masie 500-1000 kilogramów. Tallboy niszczył je nie tylko samą siłą uderzenia i eksplozją, ale też lokalnym trzęsieniem ziemi, przez co nazywano go też "bombą sejsmiczną".

Tallboy'e sprawdziły się też jako narzędzia do zwalczania dużych okrętów Kriegsmarine. Zatopiono przy ich pomocy na przykład pancernik Tirpitz, bliźniaka słynnego Bismarcka. W Świnoujściu znalazła się najpewniej z powodu nalotu na ciężki krążownik Luetzow w 1945 roku. Okręt otrzymał wówczas kilka trafień, przez co osiadł na dnie, ale potem nadal ostrzeliwał nacierających Rosjan do wyczerpania amunicji.

Czytaj także: Tallboy wybuchł. "Proces deflagracji przeszedł w detonację. Nie będzie stanowił więcej zagrożenia"