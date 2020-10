Tallboy wybuchł. "Proces deflagracji przeszedł w detonację. Nie będzie stanowił więcej zagrożenia"

Szanowni Państwo, proces deflagracji przeszedł w detonację. Obiekt można uznać za zneutralizowany, nie będzie stanowił więcej zagrożenia dla Świnoujścia oraz na torze wodnym. Nurkowie minerzy byli wszyscy poza strefą zagrożenia. Przeprowadzona akcja nie oznacza jednak zakończenia operacji. Ta wciąż trwa. Wszystkie obostrzenia wciąż obowiązują

- napisał prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Jak dodał, "więcej szczegółów będzie znanych po nurkowaniach".

REKLAMA

"W wielu mieszkaniach w Świnoujściu zatrzęsły się szyby w oknach. Wybuch najbardziej odczuwalny był w budynkach położonych najbliżej kanału portowego" - informuje portal swinoujskie.info. Jak podaje szczecińska "Gazeta Wyborcza", na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach, ale według nieoficjalnych źródeł prawdopodobnie wszystko obyło się bez szkód.

Tallboy w Świnoujściu

Tallboy to jedna z najcięższych bomb lotniczych okresu II wojny światowej. Skonstruował ją brytyjski inżynier Barnes Wallis, specjalnie do niszczenia najbardziej umocnionych obiektów. Na przykład schronów dla niemieckich okrętów podwodnych, które były całkowicie niewrażliwe na standardowe bomby o masie 500-1000 kilogramów. Tallboy niszczył je nie tylko samą siłą uderzenia i eksplozją, ale też lokalnym trzęsieniem ziemi, przez co nazywano go też "bombą sejsmiczną".

Tallboy'e sprawdziły się też jako narzędzia do zwalczania dużych okrętów Kriegsmarine. Zatopiono przy ich pomocy na przykład pancernik Tirpitz, bliźniaka słynnego Bismarcka. W Świnoujściu znalazła się najpewniej z powodu nalotu na ciężki krążownik Luetzow w 1945 roku. Okręt otrzymał wówczas kilka trafień, przez co osiadł na dnie, ale potem nadal ostrzeliwał nacierających Rosjan do wyczerpania amunicji.

Czytaj więcej: Tallboy w Świnoujściu. Jedna z największych bomb z czasów II WŚ odnaleziona koło przeprawy promowej