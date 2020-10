Pogoda. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i śniegiem. Wiatr w porywach nawet do 95 km/h

Kolejny tydzień października rozpoczął się od spadku temperatury oraz nieustających opadów deszczu. IMGW ostrzega, że nieprzyjemna pogoda może okazać się również groźna. Na terenie całej Polski, poza niektórymi powiatami województwa podlaskiego, wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW. Silne deszcze na południu Polski. W Tatrach może pojawić się śnieżyca

Najgorzej będzie na terenie południowej i południowo-wschodniej Polski. Dla województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi opadami deszczu. Swój alert wystosowało również RCB. Każdy mieszkaniec zagrożonych terenów otrzymał SMS-a z ostrzeżeniem.

Synoptycy prognozują, że suma opadów może wynieść nawet 50 mm. Ostrzeżenia przed silnymi deszczami pozostają aktualne do środy 14 października do ok. godziny. 12.

Meteorolodzy ostrzegają również przed silnymi opadami śniegu, które pojawią się w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim. Do śnieżycy może dojść powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Pokrywa śnieżna może wynieść nawet 10 centymetrów.

IMGW ostrzega: Czeka nas noc z bardzo silnym wiatrem

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi wiatrami na północy Polski i na Kujawach. Na terenach z alertem drugiego stopnia może pojawić się silny wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, a w porywach nawet do 95 km/h.

Silny wiatr pojawi się w nocy ze wtorku na środę (13-14 października). W niektórych miejscach Polski, w szczególności na Pomorzu, może utrzymać się nawet do godziny 17:00 w środę 14 października. Wszystkie ostrzeżenia IMGW można znaleźć POD TYM LINKIEM.