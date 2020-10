"Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem i tzw. chorobami współistniejącymi. Dla władz nie ma to znaczenia, nie podlegam żadnej 'ochronie'", "Zachowanie dystansu społecznego w klasach 35-osobowych to fikcja! Uczymy przy otwartych oknach, cały czas musi być przeciąg, w którym stoi nauczyciel", "Ilu nauczycieli jeszcze musi umrzeć na COVID-19?" - to tylko niektóre głosy nauczycieli, którzy napisali do redakcji Gazeta.pl. Komentują decyzję rządu, który nie wprowadził w szkołach nauki zdalnej.

