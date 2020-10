Nauczyciele postawieni pod ścianą. "Czujemy się jak mięso armatnie, co jeszcze musi się stać?"

Epidemia koronawirusa przybiera na sile, a kolejne szpitale informują, że kończą im się miejsca do przyjmowania chorych. Z prognoz epidemiologów wynika, że liczba zakażonych może się podwajać co około trzy dni. Rządzący apelują, by do minimum ograniczać wychodzenie z domu i przestrzegać obowiązku zakładania masek. Mimo to nie podjęto decyzji o nawet częściowym zamknięciu szkół. "Czujemy się jak mięso armatnie, co jeszcze musi się stać? (...) Przecież to jest cyniczne" - pisze w liście do naszej redakcji pani Ewa, nauczycielka z Warszawy.

7 Fot. Marcin Tomalka / AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl