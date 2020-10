Abp Jędraszewski odprawił mszę mimo kontaktu z zakażonym? Archidiecezja: Nie było możliwości zakażenia

W sobotę poinformowano o tym, że arcybiskup Wiktor Skworc jest zakażony koronawirusem. Metropolita katowicki brał udział w 387. zebraniu plenarnym KEP w Łodzi, na którym pojawił się także abp metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Później abp Jędraszewski oprawił mszę w krakowskich Łagiewnikach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak dalej rozwinie się epidemia koronawirusa w Polsce?

Archidiecezja Krakowska: abp Jędraszewski nie miał kontaktu z abp. Skworcem

Dziennikarze polsatnews.pl zapytali dyrektora Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej o mszę odprawioną w sobotę w Krakowie. Duchowny zapewnił, że abp Jędraszewski nie miał kontaktu z zakażonym koronawirusem abp. Skworcem. - Miał taki kontakt jak wszyscy inni biskupi, czyli przebywał w jednym pomieszczeniu. Nie rozmawiał z nim, nie siedział obok niego podczas posiłku. Nie było możliwości zakażenia, nikt się z nami nie kontaktował. Sanepid nie podjął żadnych działań w tej sprawie - odpowiedział ks. Łukasz Michalczewski.

Dalej ksiądz dodał, że arcybiskup zastosuje się do kwarantanny, jeśli sanepid wyda taką decyzję. Do tej pory jednak duchowni nie otrzymali takiego polecenia. Dyrektor Biura Prasowego skomentował też zdjęcie, na którym stu biskupów pozuje bez założonych maseczek. - Zachowują oni co najmniej dwumetrowe odległości, a zdjęcie było robione w maksymalnie pięć minut. Nie można tego zaliczyć do kontaktu - ocenił ks. Michalczewski.