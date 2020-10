Pogoda długoterminowa na październik. Przed nami ochłodzenie. "Zimne noce i intensywne opady deszczu"

Początek października przywitał nas stosunkowo ciepłą pogodą z niewielką ilością opadów. Synoptycy zapowiadają jednak, że taki stan nie utrzyma się długo. Nad naszą częścią Europy pojawią się niże, które spowodują napływ chłodnego powietrza, wilgoci oraz zachmurzenia.

Pogoda długoterminowa na dwa tygodnie. Ochłodzenie i intensywne opady deszczu

W pierwszych dniach nowego tygodnia, w całym kraju utrzyma się temperatura w wysokości od 7 do 13 stopni Celsjusza. Od poniedziałku do środy (12-14 października) problemem będą gwałtowne opady deszczu występujące we wszystkich województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej Polski, które utrzymają się do środy. "Noce zrobią się zimne. I sporo deszczu. A na Pogórzu niewykluczony deszcz ze śniegiem" - przewidują synoptycy z portalu Meteoprognoza.pl.

W czwartek (15 października) dojdzie do krótkiego rozpogodzenia. Temperatura w całym kraju przekroczy poziom 10 stopni, a poza południową i południowo-wschodnią Polską, pojawi się sporo słońca.

W ciągu następnych trzech dni (16-18 października), temperatura ponownie spadnie. Najchłodniej będzie w województwie podlaskim i lubelskim, gdzie temperatura wyniesie nawet 6 stopni.

W następnym tygodnia (19-25 października), temperatura utrzyma się na bardzo zbliżonym poziomie. W większości Polski wyniesie ona od 8 do 12 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będzie środa (21 października), kiedy czeka nas kolejne ochłodzenie. Niska temperatura pojawi się już w godzinach porannych i utrzyma się do popołudnia. Najchłodniej będzie w północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie termometry mogą pokazać od 4 do 6 stopni.