Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed ulewami. Wydano ostrzeżenia I i II stopnia

Poniedziałek to nie jest dobry dzień dla osób, których samopoczucie jest uzależnione od warunków pogodowych. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeorologiczne są od rana niekorzystne i tak też będzie do końca dnia.

Pogoda w Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia dla sześciu województw

Prognozy zakładają również pojawienie się intensywnych opadów deszczu. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia łącznie dla trzech województw:

śląskiego (ważne do godziny 10 w środę),

(ważne do godziny 10 w środę), małopolskiego (ważne od godziny 8 w poniedziałek do godziny 8 w środę),

(ważne od godziny 8 w poniedziałek do godziny 8 w środę), świętokrzyskiego (powiaty włoszczowski, konecki, kielecki, starachowicki, skarżyski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski i Kielce; ważne od godziny 12 w poniedziałek do północy w środę).

Na obszarach objętych ostrzeżeniem opady będą umiarkowane i silne. Do wtorku do godziny 8 ma spaść tam od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet 70 litrów, zaś od godziny 8 we wtorek do godziny 8 w środę od 30 do 40 l/mkw (lokalnie do 55 l/mkw).

Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw:

opolskiego (powiaty kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, prudnicki i nyski; do godziny 17 w poniedziałek),

(powiaty kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, prudnicki i nyski; do godziny 17 w poniedziałek), mazowieckiego (od godziny 12 w poniedziałek do godziny 8 w środę),

(od godziny 12 w poniedziałek do godziny 8 w środę), łódzkiego (od godziny 10 w poniedziałek do godziny 6 w środę),

(od godziny 10 w poniedziałek do godziny 6 w środę), świętokrzyskiego (powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski; od godziny 14 do północy w środę).

W regionach tych opady będą umiarkowane, okresowo o natężeniu dużym. Prognozowana wysokość opadów będzie oscylować w granicach od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy.

Pogoda w Polsce. Prognozy na następne dni

Zgodnie z prognozami IMGW we wtorek intensywne opady mogą się pojawić na obszarze prawie całego kraju, z wyjątkiem województw lubelskiego i zachodniopomorskiego. Dodatkowo ostrzeżenia drugiego stopnia mogą obowiązywać w dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Suma opadów w tych miejscach wyniesie od 40 do 70 l/mkw.

W środę z kolei ulewne opady deszczu prognozuje się w województwie śląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W rejonach objętych pierwszym stopniem ostrzeżenia opady mogą wynieść od 15 do 30 l/mkw.

Dodatkowo w najbliższych dniach aurę skutecznie będzie pogarszał silny wiatr. Przede wszystkim pojawi się on na terenie zachodniopomorskiego i pomorskiego, gdzie niewykluczone są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W porywach może on osiągać nawet do 75 km/h.