Waldemar Kraska pytany o 1 listopada i zamknięcie cmentarzy. "Polacy są mądrzy i posłuchają"

- Apeluję, by grobów bliskich nie odwiedzać 1 lub 2 listopada. Rozłóżmy to w czasie - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany w Polsat News o zbliżające się obchody Wszystkich Świętych. Jak dodał, rząd wciąż rozważa, czy nie zamknąć cmentarzy. - Ale myślę, że do tego nie dojdzie (...) Polacy są mądrzy i posłuchają wskazań - dodał.

