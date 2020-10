Do wypadku doszło na trasie S1 na wysokości węzła lotnisko Pyrzowice. Objazd wytyczono drogą krajową nr 78

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zderzenie czołowe jest efektem niedostosowania prędkości do warunków na drodze przez kierowcę opla, który jechał w kierunku Siewierza. Trzy ofiary śmiertelne to pasażerka skody oraz kierowca i pasażer opla. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Droga S1 jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają co najmniej parę godzin.