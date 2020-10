Niedziele handlowe 2020. Czy 18 października sklepy będą otwarte?

Czy 18 października to niedziela handlowa?

18 października, zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych na 2020 rok, nie jest niedzielą handlową. W tym dniu zakupy zrobimy tylko w niewielkich osiedlowych sklepikach pod warunkiem, że właściciel samodzielnie będzie obsługiwał klientów. Otwarte pozostaną także sklepy przy stacjach benzynowych, placówki pocztowe oraz punkty handlowe zlokalizowane na dworcach. Dyskonty spożywcze uwielbiane i tłumnie odwiedzane przez Polaków pozostaną zamknięte do poniedziałku.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższe niedziele handlowe w 2020 roku to 13 oraz 20 grudnia. Będą to dwie ostatnie niedziele handlowe zaplanowane na ten rok.

Niedziel handlowe 2020 fot. AG

Niedziela handlowa: co to znaczy?

W myśl ustawy o zakazie handlu w niedzielę w naszym kraju obowiązuje ograniczenie handlu w ciągu większości niedziel w roku. Wyjątek stanowią: ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz niedziela poprzedzająca Wielkanoc i dwie niedziele wypadające przed Bożym Narodzeniem. Oznacza to, że tylko w wymienione niedziele będziemy mogli bez problemu zrobić zakupy w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych oraz galeriach handlowych.

Wobec sytuacji jaka ma miejsce obecnie w Polsce i lawinowego przyrostu zakażonych koronawirusem może okazać się, że w najbliższych tygodniach nie tylko w niedziele handel zostanie ograniczony. Podobnie jak to miało miejsce na wiosnę, kiedy rządzący odgórnym rozporządzeniem zdecydowali o czasowym zamknięciu wszystkich punktów handlowych poza aptekami i sklepami spożywczymi. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, jednak w obliczu kryzysu wywołanego przez COVID-19 rozważać trzeba wszystkie scenariusze. Od soboty 17 października, w strefach czerwonych wprowadzono ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych. Do pięciu osób na jedną kasę w sklepach o powierzchni do 100 m kw., a dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.



Zakupy w niedzielę a koronawirus. O czym należy pamiętać?

Podczas zakupów należy pamiętać o obowiązujących zasadach:

należy mieć osłonięte usta i nos;

przy wejściu do sklepu, jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy zachować dystans społeczny, najlepiej 2 metry od innej osoby w przestrzeni publicznej.

Od 15 października w całym kraju obowiązują godziny dla seniorów. Oznacza to, że tak jak było to wiosną, w godzinach 10-12 w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach zakupy mogą zrobić tylko osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniorów nie obowiązują w weekend.

