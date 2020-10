Pogoda na weekend 10-11 października. Dużo chmur i deszczu, lokalnie pojawią się nawet burze

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

Jak podaje IMGW w weekend Polska będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem znad Skandynawii. Do kraju napływać zacznie polarno-morska masa powietrza, co będzie skutkowało spadkiem temperatury najpierw na zachodzie, a w niedzielę także w pozostałych regionach.

Pogoda na sobotę 10 października. Na północy i zachodzie dużo chmur i deszczu

Na wschodzie, południu i w centrum temperatura będzie jeszcze wysoka. W Warszawie i Krakowie zapowiadanych jest 19 stopni. W województwie opolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, podlaskim i warmińsko-mazurskim będzie jeden stopień mniej. Do 17 stopni pokażą termometry we Wrocławiu, a do 16 stopni w Gdańsku. Od 14 do 15 stopni będzie w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Tylko 13 stopni przewidywanych jest dla Szczecina i Zielonej Góry.

W sobotę chłodniejsza i bardziej deszczowa pogoda zapowiadana jest w północnej i zachodniej Polsce. We wschodniej i południowej części kraju przewidywane są większe rozpogodzenia w ciągu dnia. Rano deszcz będzie padał w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzki, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. W drugiej części dnia w regionach tych, a zwłaszcza na Kujawach oraz w północnej części Mazowsza wytworzyć się mogą komórki burzowe. W nocy z soboty na niedzielę deszczowy front przesuwać się będzie stopniowo na wschód i południe kraju. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany.

Pogoda na niedzielę 11 października. Ochłodzenie w całej Polsce

W niedzielę będzie już chłodniej i to w całym kraju. Do maksymalnie 10 stopni pokażą termometry w Opolu, Katowicach, Krakowie i Kielcach, a do 11 stopni w Rzeszowie. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców województwa lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Najwyższa temperatura w ciągu dnia, 13 stopni, przewidywana jest w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Białymstoku.

Dla odmiany w niedzielę więcej słońca czeka mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Natomiast w centrum, na południu i wschodzie przez większą część dnia utrzymywać się będzie zachmurzenie duże i umiarkowane. Większe opady zapowiadane są w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Wiatr na ogół słaby.

