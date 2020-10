Rafał Gaweł otrzymał azyl polityczny w Norwegii. Pierwszy taki przypadek od czasów PRL

O tym, że wraz z żoną i córką uzyskał azyl i prawo pobytu w Norwegii, Rafał Gaweł poinformował na Facebooku. Założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał, że norweski wymiar sprawiedliwości przyjrzał się jego sprawie i oparł swoją decyzję na trzech filarach: braku możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego i rzetelnego procesu w związku ze zniszczeniem trójpodziału władzy przez polski rząd, brak reakcji państwa polskiego na działalność skrajnie prawicowych i faszyzujących bojówek i organizacji oraz udokumentowanych prześladowaniach wobec Rafała Gawła ze strony członków polskiego rządu i organów ścigania. Decyzja Norwegii jest prawomocna i nie podlega zaskarżeniu.

"Nareszcie możemy czuć się jako rodzina bezpieczni w kraju, w którym politycy nie wpływają na publiczne media, a sędziowie są w pełni obiektywni i niezależni" - napisał Rafał Gaweł, zaznaczając, że jest pierwszym obywatelem Polski od ponad 30 lat, który uzyskał azyl w Królestwie Norwegii.

Sprawa Rafała Gawła. Został oskarżony o przestępstwa gospodarcze. Nie przyznał się do winy

Rafał Gaweł jest założycielem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych - organizacji pozarządowej, która zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. W 2019 roku został skazany za przestępstwa gospodarcze. Najpierw usłyszał wyrok czterech lat więzienia, jednak sąd drugiej instancji złagodził karę i skazał Gawła na dwa lata ograniczenia wolności. Z aktu oskarżenia wynika, że Gaweł wykorzystywał do prywatnych celów fundusze, które pozyskiwał na działalność Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych i teatru TrzyRzecze. Status pokrzywdzonych w tej sprawie mają bank oszukany na kwotę ponad 200 tysięcy złotych oraz Fundacja Batorego oszukana na kwotę ponad 100 tysięcy złotych - pisze TVN24.

Rafał Gaweł nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Utrzymuje on, że jest prześladowany, ponieważ nagłaśniał sprawy związane z przestępstwami popełnianymi z rasistowskich pobudek, co nie podobało się Ministerstwu Sprawiedliwości. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych informował m.in. o przypadku prokuratora Dawida Roszkowskiego, który uznał swastykę za "hinduski symbol szczęścia" i odmówił ścigania mężczyzn, którzy się nią posługiwali.

Gaweł przekroczył granicę z Norwegią w 2019 roku, choć pozbawiono go paszportu. W rozmowie z norweską gazetą "Verdens Gang" powiedział, że udało się to dzięki kontaktom dyplomatycznym, o których jednak nie może mówić.

- Jego sprawa, pod pozorem sprawy karnej, nosi znamiona prześladowań politycznych ze strony polskich władz - skomentował na łamach "VG" reprezentujący Gawła prawnik Łukasz Niedzielski.