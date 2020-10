Na Gazeta.pl i Youtube rusza serial RODZINA+. "Każdy ma prawo do miłości"

Już od poniedziałku 12 października na Gazeta.pl oraz na Youtube rusza Rodzina+ - niezwykły serial o nieheronormatywnych, tęczowych rodzinach, które wychowują w Polsce dzieci. - Każdy ma prawo do miłości, do zawarcia związku małżeńskiego, do tworzenia rodziny, dlaczego państwo miałoby nam tego odmawiać? - mówią bohaterki.

fot. Gazeta.pl