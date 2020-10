Dolny Śląsk. Protest rolników spowolnił karetkę z dzieckiem. "Tak nie robicie krzywdy politykom"

Do tej sytuacji doszło w środę 7 października na drodze w okolicach Ząbkowic Śląskich w województwie dolnośląskim. Kolumna ciągników zablokowała drogę krajową numer 8 w stronę Wrocławia. W korku utknęła także karetka pogotowia, która transportowała dziecko.

Protest rolników zablokował karetkę na sygnale. "Strata czasu to strata czyjegoś zdrowia bądź życia"

"Dostajemy dziś zlecenie transportu dziecka w stanie zagrożenia zdrowia i życia do szpitala oddalonego od nas kilkadziesiąt kilometrów... Mamy już dziecko z mamą na pokładzie. Odpalamy sygnały świetlne i dźwiękowe stając się tym samym pojazdem uprzywilejowanym" - napisali ratownicy na stronie wieDZA112. Karetka tuż za miastem utknęła jednak w "dziwnym korku" na DK8. Sznur samochodów jechał zaledwie 20 kilometrów na godzinę. Ratownicy początkowo myśleli, że jest to spowodowane wypadkiem.

Później okazało się jednak, że to protest rolników zablokował tę trasę. Jak podali ratownicy, z powodu zatoru na tej trasie czas przejazdu ambulansu wydłużył się aż o 20 minut. Całe szczęście mały pacjent szczęśliwie dotarł do szpitala. Wracając, załoga otrzymuje jednak kolejne zgłoszenie w trybie pilnym i na wysokości kolejnej miejscowości znów staje w kilkukilometrowym korku.

We wpisie ratownicy pytają, dlaczego rolnicy nie pomyśleli o blokadzie ministerstw, które odpowiadają za wprowadzenie ustawy, przeciwko której protestowano. "Blokując takie drogi, nie zrobicie krzywdy politykom! Ucierpią na tym zwykli obywatele, bo do kogoś nie zdąży karetka albo komuś spłonie dobytek życia (...). Strata czasu to strata czyjegoś zdrowia bądź życia" - napisali na koniec ratownicy.