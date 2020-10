Białystok. Próba zabójstwa w centrum miasta. 26-latkowi nie wypaliła broń, potem wpadł na policję

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, pod koniec września skierowano akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu mieszkańcowi tego miasta. Radosław Ł. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa przy użyciu broni palnej oraz posiadanie broni bez pozwolenia.

Próba zabójstwa w centrum Białegostoku. Broń 26-latka nie wypaliła. Później sprawca wpadł na policjantów

Do próby zabójstwa doszło 9 grudnia 2019 roku. Około godziny 22:00 Artur S. rozmawiał ze swoim znajomym w pobliżu sklepu spożywczego przy ul. Suraskiej w Białymstoku. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna w kominiarce na twarzy. Radosław Ł., nie zatrzymując się, wyjął z plecaka broń i mierząc w kierunku klatki piersiowej Artura S., próbował oddać strzał.

Pistolet nie wypalił z powodu usterki amunicji. Wtedy Artur S. i drugi mężczyzna zacięli uciekać. Napastnik przez chwilę gonił ich, a później skręcił w innym kierunku i schował broń do plecaka. Uciekający sprawca minął idących z naprzeciwka nieumundurowanych funkcjonariuszy, którzy byli po służbie. Na widok zamaskowanego Radosława Ł. policjanci podjęli pościg i dokonali jego zatrzymania.

Radosław Ł. podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Mężczyzna był już wcześniej kilkukrotnie karany, między innymi za spowodowanie obrażeń ciała przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Za to przestępstwo skazany został na trzy lata więzienia - odbywanie kary zakończył we wrześniu 2017 roku.

Za zarzucane mu przestępstwo usiłowania zabójstwa 26-latkowi grozi kara nie krótsza niż ośmiu lat więzienia, 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony przebywa w areszcie. Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Białymstoku.