Łódź. Policjanci brali łapówki za informacje z policyjnej bazy danych. Prowadzili rodzinny "interes"

Dwóch braci, będących jednocześnie policjantami, miało przekazywać nieuprawnionym osobom informacje z policyjnej bazy danych, za co mieli przyjmować łapówki. Łódzcy funkcjonariusze usłyszeli zarzuty korupcyjne, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta