Pogoda w Polsce. IMGW objęło ostrzeżeniami dwa regiony. Od rana deszcz i mgła

W czwartek będzie z reguły pogodnie, jednak z biegiem czasu zachmurzenie zacznie się pojawiać na południowym wschodzie, a następnie na Zachodzie i Pomorzu. Według prognoz IMGW, opady deszczu mogą się pojawić w Małopolsce, nad Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w rejonie woj. zachodniopomorskiego.

Pogoda na czwartek. Chłodno, ale większe ciśnienie

W godzinach popołudniowych termometry wskażą od 13 stopni na północy kraju przez 14-15 w większości regionów Polski, a maksymalnie 16 stopni na wschodzie. Wiatr, w porywach sięgający do 40 km/h może jednak powodować, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Od rana w całej Polsce rosnąć będzie ciśnienie. W samo południe osiągnie wartość 1016 hPa na północy i do 1021 hPa na południowym zachodzie. Poza strefami opadów, warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na czwartek. Gęsta mgła na północnym wschodzie, intensywne opady na południu

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla Suwałk i powiatów gołdapskiego, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, ełckiego i oleckiego. Może ona powodować ograniczenie widzialności do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9.

Do godziny 10 z kolei obowiązywać będą ostrzeżenia dla powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, żywieckiego, limanowskiego, myślenickiego i dla Nowego Sącza. IMGW ostrzega w tych regionach przed intensywnymi opadami deszczu.