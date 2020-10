Rzecznik Praw Dziecka na szkolnym zdjęciu w stroju ORMO. "Można było śmiać się z symboliki PRL"

Zobacz wideo Sośnierz: Trzeba powołać pełnomocnika rządu do walki z epidemią

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów szkoły podstawowej w Łodzi, do której na przełomie lat 80. i 90. uczęszczał Mikołaj Pawlak, obecny Rzecznik Praw Dziecka. Na klasowym zdjęciu przebrani są tylko chłopcy, większość założyła damskie ubrania - opisuje Wirtualna Polska.

Pawlak przebrał się jednak inaczej - ma na sobie mundur ORMO, a w dłoni policyjną pałkę. ORMO, czyli Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskie była w PRL paramilitarną jednostką, wspierającą milicję. Funkcjonowała do listopada 1989 roku. Była wykorzystywana m.in. do tłumienia protestów.

"Można było wreszcie bezpiecznie śmiać się z symboliki PRL"

Pawlak w odpowiedzi na pytania WP.pl odniósł się do swojego przebrania na zdjęciu. Stwierdził, że wykonano je podczas świętowania pierwszego dnia wiosny.

"Kilka lat wcześniej skończyły się rządy reżimu komunistycznego i można było wreszcie bezpiecznie śmiać się z symboliki PRL, organizować normalne imprezy i bawić się, używając do tego przebrań, najczęściej szykowanych domowym sposobem z jakichś starych ubrań kupionych na bazarze" - napisał. Dodał, że "dziękuje za przesłanie zdjęcia z czasów szkolnych", którego "nie miał w swojej kolekcji".

Posłanki w liście do RPD: zawiódł pan dziesiątki tysięcy dzieci

Przed kilkoma dniami posłanki Lewicy opublikowały list otwarty do Mikołaja Pawlaka, w którym wezwały go do wycofania się z obraźliwych wypowiedzi na temat osób LGBT+ i apelują o działania na rzecz walki z przemocą i dyskryminacją oraz poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

"Zdaje się Pan nie zauważać problemu przemocy rówieśniczej w pogrążonej w chaosie polskiej szkole. Zupełnie przeoczył Pan zagrożenia związane z cyberprzemocą i samotnością dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej. Zawiódł Pan w okresie pandemii, kiedy dziesiątki tysięcy dzieci - ze względu na ubóstwo czy niewydolność wychowawczą rodziców - zostały realnie wykluczone z systemu edukacji" - czytamy w liście.

Nawołujemy, aby zaprzestał Pan powielać szkodliwy, dehumanizujący język, według którego geje, lesbijki, osoby biseksualne czy transpłciowe są "ideologią", w dodatku - jak Pan twierdził - "sprzeczną z patriotyzmem". Takie demoralizujące wypowiedzi i postawy bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu przemocy systemowej i rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży LGBT, a tym samym stają się powodem depresji i prób samobójczych

- napisały posłanki Magdalena Biejat, Marcelina Zawisza i Anna Maria Żukowska.