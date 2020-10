Wody Polskie: MPWiK znów zrzuca ścieki do Wisły. Są wyjaśnienia wodociągów

Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel przekazał we wtorek, że do Wisły ponownie leją się nieoczyszczone ścieki. Rzecznik MPWiK Marek Smółka wyjaśnił z kolei, że powodem takiej sytuacji jest przerwa w działaniu tymczasowego kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta