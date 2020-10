Poznań. Policja szuka właściciela znalezionej gotówki. "Dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne"

O niecodziennym znalezisku poinformowała Komenda Miejska Policji w Poznaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Funkcjonariusze przekazali, że szczęśliwy znalazca przekazał im gotówkę w piątek 2 października. "Zgubiłeś gotówkę? Zadzwoń! Chętnie ją Tobie oddamy" - zachęcają właściciela poznańscy policjanci.

REKLAMA

Poznań. Znaleziono dużą ilość gotówki. Policja szuka prawowitego właściciela

Wiadomość o znalezisku rozpowszechnił również rzecznik prasowy Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak.

"Ktoś zgubił dużą gotówkę pod Poznaniem. Ktoś znalazł i do nas przyniósł. Jakby co, to czekamy na kontakt osobisty albo pod nr tel. 47 77 156 12. Dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne więc lepiej siedzieć w domu" - napisał na Twitterze Borowiak.

Policja nie informuje o szczegółach dotyczących znalezionej gotówki. Nie wiadomo, jak duża to jest kwota, w czym się znajdowała oraz gdzie dokładnie dokonano znaleziska. Na te pytania będzie musiała odpowiedzieć osoba, która jest właścicielem gotówki. - Z oczywistych względów nie możemy powiedzieć nic więcej, ale wiemy, że pieniądze oddamy tylko prawdziwemu właścicielowi - dodają policjanci.