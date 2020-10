Imiona ofiar homofobii na murach kuratorium. Nowak: Zaprzestańcie deprawacji dzieci treściami seksualizującymi

W niedzielę na budynku małopolskiego kuratorium pojawiły się imiona nastolatków, które popełniły samobójstwa z powodu homofobicznych prześladowań. Kuratorka Barbara Nowak stwierdziła w oświadczeniu, że to "wyreżyserowany event" i zaapelowała do "organizacji LGBT i dziennikarzy parających się promocją haseł ideologii gender/LGBT", by "zaprzestali deprawacji dzieci treściami seksualizacyjnymi osób nieletnich, uczniów szkół".

