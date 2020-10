Czarnek zakażony koronawirusem. "Nie powinien być zaprzysiężony przez niekompetencje, a nie chorobę"

Przyszły minister edukacji i nauki poinformował w poniedziałek na Twitterze, że został zakażony koronawirusem. Po ogłoszeniu informacji w sieci pojawiło się wiele komentarzy. Jedni życzą przyszłemu ministrowi edukacji i nauki szybkiego powrotu do zdrowia. Inni zaś nieprzychylnie odnoszą się do jego poglądów politycznych. Komentujący zwracają także uwagę, na to, że mimo braku wszystkich objawów choroby, Czarnek mógł wykonać test na COVID-19 w ekspresowym tempie. Przyszły minister został objęty szybszą opieką medyczną niż większość osób z podejrzeniem zachorowania.

"Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią Wam - nie idźcie tą drogą!"

"Przemysław Czarnek miał o 15:00 objąć stanowisko Ministra Edukacji i Nauki - potwierdzono u niego jednak COVID-19. Panu Posłowi życzę dużo zdrowia, jednocześnie apelując do rządzących, aby wymienili kandydata. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią Wam - nie idźcie tą drogą!" - napisał europoseł Robert Biedroń.

"Absolutnie nie cieszy mnie koronawirus u P. Czarnka. Nie cieszy mnie niczyja choroba. Uważajcie, noście maseczki, myjcie ręce, trzymajcie dystans! (A Czarnek nie powinien być zaprzysiężony na MEN przez niekompetencje, homofobię, szowinizm, a nie chorobę. Tej nie życzę nikomu)" - stwierdziła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Normalni obywatele czekają 1-3 dni"

"66-latek guzy w płucach i 3 tygodnie szukania szpitala, który przyjmie i zrobi badania, bo albo nie bo nie ma COVID, albo nie bo ma objawy COVID, ale za mało by zrobić test. Profesor Czarnek, ból głowy i natychmiastowy test na COVID" - zauważyła Sylwia Czubkowska ze Spider's Web.

W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz Krzysztof Rojowski. "Na wyniki testów normalni obywatele czekają 1-3 dni, poseł Czarnek miał po kilku godzinach..." - napisał.

Członkowie rządu skierowani na kwarantannę

W związku z zachorowaniem jednego z członków nowego rządu Mateusz Morawiecki zwrócił się z prośbą o przełożenie zaprzysiężenia zaplanowanego na poniedziałek.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że na kwarantannę skierowano czterech członków Rady Ministrów. Kwarantannę zarządzono w ramach postępowania epidemiologicznego przeprowadzonego w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u posła Przemysława Czarnka.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zdecydował, że wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z posłem Przemysławem Czarnkiem między piątkiem 2 października a poniedziałkiem 5 października, zostaną objęte kwarantanną.