Poznań. Otruł grzybami sąsiadów, teraz przeprasza. "Nie wybaczę sobie tego do końca życia"

W wyniku zatrucia muchomorem sromotnikowym w Poznaniu (woj. wielkopolskie) zginęły cztery osoby: trzy kobiety oraz jeden mężczyzna. Wszystkie osoby mieszkały na tym samym osiedlu we Wrześni. Grzyby otrzymały od tego samego grzybiarza. Prokuratura Rejonowa we Wrześni prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

REKLAMA

Poznań. Grzybiarz odpowiedzialny za zatrucie sąsiadów przeprasza. "Nie wybaczę sobie tego do końca życia"

Gdybym mógł cofnąć czas, ale wiem, że będę musiał odpowiedzieć za to, co się stało…

- powiedział Robert J. w rozmowie z "Super Expressem". Grzybiarz nie ukrywa swojej pomyłki, przeprasza oraz deklaruje, że już nigdy w życiu nie wybierze się na grzyby.

Bardzo mi przykro. Nie wybaczę sobie tego do końca życia

- powiedział.

Robert J. tłumaczy, że to kolega poprosił go o zebranie grzybów. Mężczyzna udał się więc do lasu wraz z innym znajomym, ale pomylił gąski zielone z muchomorem sromotnikowym. - To miały być gąski zielone, ale widocznie się pomyliłem - dodaje.

Z relacji grzybiarza wynika, że część grzybów sprzedał za 30 zł, część zabrał do swojego domu, a pozostałe podarował swoim sąsiadką. - Sam też jadłem z moją mamą, ale nam nic nie jest. Widocznie my mieliśmy gąski…

W wyniku zatrucia muchomorem sromotnikowym zginęły cztery osoby

W wyniku zatrucia muchomorami śmierć poniosły dwie siostry, w wieku 68 i 80 lat. Jedna z kobiet został przetransportowana do szpitala w Warszawie, gdzie miała przejść operację przeszczepu wątroby. Niestety, zmarła zanim doszło do operacji. Oprócz dwóch sióstr, zmarła również 70-letnia kobieta oraz jej 44-letni syn. Wszystkie cztery ofiary zatrucia mieszkały na tym samym osiedlu we Wrześni.

- Apeluję bardzo mocno o to by nigdy nie jeść grzybów z niewiadomego źródła. Zawsze bacznie im się przyglądać, ponieważ zjedzenie gatunków trujących może skończyć się dla nas tragicznie - ostrzega toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.