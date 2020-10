VAT. 32-latek wystawiał "puste faktury" na niemal 35 mln zł. Grozi mu nawet 25 lat

Jak poinformowała Mazowiecka Policja, 32-latek przemieszczał się po całej Polsce tymczasowo użytkowanymi pojazdami. W różnych miejscowościach spotykał się z osobami, które planowały zakupić od niego fikcyjne puste faktury VAT. Sam pobierał od nich prowizję w wysokości stanowiącej połowę wartości VAT wskazanej na fakturach.

REKLAMA

Policja złapała mężczyznę. "Okradł" Skarb Państwa na 12 mln zł

Jak zdołano ustalić, zatrzymany przerobił i przekazał 1682 faktury, których łączna wartość wyniosła blisko 35 milionów złotych. Jego działania doprowadziły do uszczuplenia Skarbu Państwa na ponad 12 milionów złotych.

Pojazd, którym przemieszczał się 32-latek został przeszukany. Znaleziono w nim kilkanaście telefonów komórkowych, komputerów, nośników danych, drukarkę, a także torbę z zawartością pieniędzy w złotówkach i euro o łącznej wartości blisko 1,3 mln zł.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła 32-latkowi zarzuty popełnienia zbrodni VAT-owskiej, co może skutkować karą pozbawienia wolności do 25 lat. Decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.