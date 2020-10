We Wrocławiu krąży plotka o porwaniach dla organów. Dolnośląska policja wydała oświadczenie

"Informacje o rzekomych porwaniach, co jakiś czas pojawiają się w internecie w skali bądź to całego kraju, bądź też lokalnej. Ostatnim tego rodzaju zjawiskiem na terenie Dolnego Śląska była wiadomość o białym busie, do którego porywane miały być dzieci" - czytamy w komunikacie dolnośląskiej policji.

Wrocławscy funkcjonariusze zwracają uwagę, że obecnie w mediach społecznościowych krąży inna plotka, dotycząca porwań młodych osób. Ich sprawcom miałoby zależeć na pozyskaniu organów.

Wrocław. Policja dementuje doniesienia o porwaniach

"Podkreślamy - dolnośląscy policjanci nie otrzymują żadnych zgłoszeń dotyczących porwań. Oczywiście nie można ignorować jakiejkolwiek informacji o zagrożeniu, natomiast każdą z nich powinniśmy w miarę możliwości zweryfikować, zanim prześlemy ją dalej" - zaznacza podkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policja dodaje, że "niestety istnieją ciemne strony internetu, i jedną z nich jest tworzenie i publikowanie fałszywych treści".