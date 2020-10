Wszczęto proces kanoniczny wobec abp. Głódzia. Chodzi o tuszowanie przestępstw seksualnych

Postępowanie prowadzone jest przez duchownych spoza gdańskiej diecezji i jest wspierane przez księdza z innego kraju - podaje OKO.press. Toczy się ono na podstawie wydanych w ubiegłym roku przez papieża Franciszka przepisów.

REKLAMA

Jak informuje portal, przesłuchano już co najmniej czterech świadków, a postępowanie dotyczy tuszowania spraw co najmniej czterech księży. Chodzi m.in. o ks. Michała L. skazanego za gwałt na 17-latce, do którego doszło 9 lat temu. Zanim doszło do ogłoszenia wyroku w marcu 2020 r., duchowny był kilkukrotnie przenoszony z jednej parafii do drugiej. Abp Głódź przekonywał przed sądem, że nie wiedział o zarzutach wobec księdza.

Inna ze spraw dotyczy ks. Mirosława B. skazanego za molestowanie 15-latki. OKO.press przypomina, że arcybiskup Głódź nie wszczął wobec księdza postępowania kanonicznego i nie poinformował o wszystkim Watykanu.

Abp Sławoj Leszek Głódź na emeryturze

W sierpniu papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Sławoja Leszka Głódzia z funkcji arcybiskupa metropolity gdańskiego. Abp Głódź skończył w tym roku 75 lat i przeszedł na emeryturę.

"Decyzją Papieża Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej sede vacante został biskup elbląski Jacek Jezierski" - informowała przed kilkoma tygodniami Konferencja Episkopatu Polski.