W Odrze odnaleziono ciało mężczyzny. Być może jest to poszukiwany Maciej Aleksiuk

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", ciało mężczyzny wyłowiono z Odry na wysokości ulicy Celtyckiej we Wrocławiu. Wcześniej zauważył je przechodzień. Policja potwierdziła jedynie odnalezienie zwłok, nie precyzując, czy zmarły to poszukiwany od ubiegłego piątku Maciej Aleksiuk, podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wskazuje na to jednak wpis zamieszczony na profilu "Zaginieni - Szukamy Was", który zaangażował się w poszukiwania 20-latka.

Wrocław. W Odrze odnaleziono ciało mężczyzny. To może być poszukiwany Maciej Aleksiuk

"Ostatnio wszyscy żyliśmy zaginięciem Maćka we Wrocławiu. Dziś możemy potwierdzić to o czym wiedzieliśmy od kilku dni. W dniu dzisiejszym zostało odnalezione ciało Maćka. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się do akcji poszukiwawczej" - czytamy w poście.

Informację o śmierci mężczyzny przekazał też prywatny detektyw Krzysztof Rutkowski. "Ciało Ś.P. Macieja Aleksiuka zostało dziś odnalezione w miejscu, gdzie wodowaliśmy naszą łódź i prowadziliśmy intensywne poszukiwania" - napisał na Facebooku.

20-latek pochodzący z miejscowości Roztoka w powiecie świdnickim zaginął w nocy z 25 na 26 września. Jak zdołano ustalić, jego telefon po raz ostatni logował się w piątek około godziny 22 w pobliżu klubu X-Demon, znajdującym się na placu Wolności 7 we Wrocławiu. To właśnie tam Aleksiuk miał być widziany po raz ostatni.