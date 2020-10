IMGW wydało w piątek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem na południowym wschodzie i południu kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godzin porannych w sobotę do godzin popołudniowych w niedzielę.

"Weekend na południu zapowiada się wietrznie. W górach i w obszarach podgórskich występować będzie wiatr fenowy (w Karpatach zwany "halnym") - czytamy we wpisie IMGW na Twitterze. Instytut wydał też prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni, z których również wynika, że mieszkańcy niektórych powiatów muszą liczyć się z silnym wiatrem.

Prognoza zagrożeń na sobotę 3 października:

Prognoza zagrożeń na niedzielę 4 października:

Dobra wiadomość jest jednak taka, że weekend zapowiada się ciepło, a temperatura w niektórych częściach kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza.

W sobotę najcieplej będzie we wschodniej części kraju, gdzie słupki rtęci wskazywać będą do 23 stopni. Najchłodniej - na Podlasiu, gdzie temperatura wyniesie w ciągu dnia ok. 14-15 stopni.

W niedzielę sytuacja się odwróci - to właśnie rejon Podlasia będzie wówczas najcieplejszy. Najchłodniej na północy - ok. 14 stopni Celsjusza.

Pogoda. Burzowy poniedziałek

Poniedziałek może oznaczać dla mieszkańców niektórych województw wyładowania atmosferyczne i opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń pierwszego stopnia związaną z burzami, które pojawią się w centralnej i południowej Polsce.

Temperatura tego dnia w przeważającej części kraju oscylować będzie wokół 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej na wschodzie - ok. 16 stopni.