- Zgłoszenie otrzymaliśmy od świadka ok. godz. 12.40. Z okna jednego z bloków przy ul. Marchołta w Krakowie miało wypaść dwoje dzieci. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że to dwie małe dziewczynki w wieku ok. dwóch lat - relacjonuje w rozmowie z Gazeta.pl mł. asp. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

- Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, w pobliżu lądował również helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedną z dziewczynek zabrał helikopter, druga została przetransportowana do szpitala karetką - dodaje funkcjonariusz.

Kraków. 2-letnie bliźniaczki wypadły z okna

- Obie dziewczynki są w ciężkim, ale stabilnym stanie. Są wydolne krążeniowo i oddechowo - mówi nam Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wiadomo m.in., że jedna z dziewczynek znalazła się na oddziale intensywnej terapii ze złamaną kością udową.

Bliźniaczki w chwili zdarzenia były pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.