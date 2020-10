Pogoda na dziś - wtorek 6 października. Będzie słonecznie i wietrznie

Zobacz wideo Sadzenie drzew w miastach się opłaca

We wtorek przewidywane jest już większe ochłodzenie. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15 stopni na północnym-zachodzie do 18 stopni na wschodzie kraju.

REKLAMA

Temperatura. Najcieplejszy dzień we wschodnich regionach

Najniższa temperatura we wtorek zapowiadana jest w Szczecinie i Zielonej Górze, gdzie będzie 15 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i śląskim. 17 stopni pokażą termometry w Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Krakowie i Rzeszowie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tam będzie do 18 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 6 października. gazeta.pl

Opady. Silny wiatr na zachodzie kraju

Synoptycy przewidują większe zachmurzenie rano na wschodzie kraju. Później więcej chmur pojawi się także w zachodnich i północnych regionach. Nie będzie to jednak zachmurzenie całkowite, dlatego szanse na rozpogodzenia są duże. Bardzo słabe i lokalne opady deszczu prognozowane są w województwach śląskim, łódzkim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. We znaki dawać się będą jednak bardzo silne porywy wiatru w zachodniej i południowej Polsce. Może wiać tam w porywach od 48 do 60 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.