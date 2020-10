Zawieszono księdza, który mówił, że kobiety w spodniach "są obrzydliwością w oczach Pana"

"Ks. Paweł Murziński otrzymał zakaz głoszenia Słowa Bożego, spowiadania wiernych i zakaz publikowania kazań, konferencji, artykułów i jakichkolwiek wypowiedzi w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu. Może natomiast w koncelebrze odprawiać Mszę świętą w parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku, w której jest wikariuszem" - napisano w komunikacie Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Ksiądz mówił w kazaniu, że kobiety w spodniach są "obrzydliwością w oczach Pana"

Duchowny znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W jednym ze swoich kazań w 2017 roku Paweł Murziński powiedział, że kobiety noszące spodnie "są obrzydliwością w oczach Pana". Według księdza jest to efektem tego, że kobiety podążają za modą. Wtedy też zacytował fragment pochodzący z Księgi Powtórzonego Prawa: "Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego".

W dalszych rozważaniach białostocki duchowny mówił o tym, że kobiety, które upodabniają się ubiorem do mężczyzn przejawiają kryzys kobiecości. Kazanie księdza pojawiło się później w serwisie YouTube i wywołało mnóstwo komentarzy.

Jak podaje polsatnews.pl, w ostatnim czasie ksiądz Paweł Murziński udzielił wywiadu, w którym przekonywał, że epidemia koronawirusa może być próbą "wprowadzenia na świecie szatańskiego nowego porządku". Nie zgadzał się m.in. z podawaniem komunii świętej na rękę, co zostało szerzej praktykowane w kościołach ze względu na reżim sanitarny.

- Komunia na rękę to znieważanie Pana Jezusa, wierni ściągają na siebie potępienie. To profanacja, kościół może na wszystko zezwolić, ale to nie oznacza, że niebo na to pozwala. Część kapłanów postawiła się ponad prawem bożym, zapłacą za to wysoką cenę - przestrzegał kapłan.