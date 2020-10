Niedziele handlowe 2020. Sprawdź, czy 11 października zrobisz zakupy

Czy 11 października to niedziela handlowa?

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami w 2020 roku rozpoczął się ostatni etap wdrażania ustawy o zakazie handlu w niedzielę. 11 października nie jest niedzielą handlową, co nie oznacza że nie uda nam się dokonać drobnych zakupów, zwłaszcza tych spożywczych. Większość osiedlowych sklepików pozostaje otwarta pod warunkiem, że to właściciel zdecyduje się pracować w niedzielę. Działać też mogą punkty, które są placówkami pocztowymi a także sklepy przy stacjach benzynowych oraz na dworcach. Osoby preferujące zaopatrywanie się w wielkopowierzchniowych dyskontach muszą poczekać do poniedziałku - najbliższa okazja do zrobienia w nich zakupów w niedzielę nadarzy się dopiero w grudniu 2020.

Niedziela handlowa: od kiedy obowiązuje zakaz handlu?

O zakazie handlu w niedzielę toczyła się od dawna debata społeczna. Projekt miał bowiem zdecydowanych zwolenników, jak i przeciwników. Okazało się jednak, że partia rządząca wspierana przez związkowców z Solidarności, mocno naciskających na ograniczenie handlu w niedzielę, przegłosowała ustawę, według której stopniowo wprowadzano ograniczenie ilości niedziel, w trakcie których większość sklepów jest otwarta dla klientów. Według jej zapisu:

od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku handel był dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca oraz dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą

w 2019 roku – jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca oraz dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.

w 2020 roku dopuszcza się handel w ostatnią niedzielę w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.

Ostatnio ponownie rozgorzały dysputy na temat ograniczenia stosowania tej ustawy ze względu na kryzys wywołany przez koronawirusa. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców występują z argumentami, że możliwość powrotu do niedzielnego handlu dałaby szansę wielu firmom podreperować sytuację spowodowaną kryzysem. Póki co jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat tego czy strona rządowa rozważa wprowadzenie jakichkolwiek zmian do ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Zakupy w niedzielę a koronawirus. O czym należy pamiętać?

Podczas zakupów należy pamiętać o stale obowiązujących zasadach:

należy mieć osłonięte usta i nos;

przy wejściu, jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy zadbać o zachowanie dystansu społecznego.

