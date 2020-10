Karetka woziła 17-latka przez 10 godzin. Chłopak zmarł. RPP: nie doszło do naruszenia praw

17-letni Bartek z Sulikowa na Dolnym Śląsku zmarł 1 maja, dwa dni po tym, jak gorzej się poczuł i zapadł w śpiączkę. Ratownicy podejrzewali, że nastolatek może być zakażony koronawirusem. Zawieźli go do szpitala w Zgorzelcu, który nie przyjmował pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2. Zajęto się nim więc na szpitalnym parkingu. Później nastolatek trafił do Bolesławca, gdzie zdiagnozowano nie COVID-19, tylko ropień śródczaszkowy.

Przez błędną diagnozę 17-latek był przewożony karetką przez 10 godzin. "Pandemia nie zwalnia z myślenia"

W Bolesławcu lekarze nie potrafili pomóc 17-latkowi, który został przetransportowany do Legnicy. Nastolatek trafił na salę operacyjną 10 godzin po zgłoszeniu. Niestety zmarł dwa dni po zabiegu.

Rodzice 17-latka pytają, dlaczego ich syn od razu nie trafił do szpitala w Legnicy, do którego jedzie się 1,5 godziny od domu pacjenta, jeśli od początku było wiadomo, że istnieje zagrożenie jego życia. W sprawie tej głos zabrało biuro Rzecznika Prawa Pacjenta. W oświadczeniu przesłanym "Faktowi" stwierdzono, że zespół ratownictwa medycznego prawidłowo zakwalifikował chłopca do grupy osób potencjalnie zakażonych koronawirusem. Według ich opinii nie doszło w tej sytuacji do naruszenia praw pacjenta.

- Testy na zakażenie koronawirusem robi się równoczasowo. A jeśli młody człowiek jest w śpiączce, na jakiej podstawie podejrzewa się COVID? Jeśliby go zbadano, to pewne symptomy wskazywałyby, że nie jest to zakażenie SARS-CoV-2. Ile ludzi musi umrzeć? Co się dzieje? Pandemia nie zwalnia z myślenia. Lekarz musi myśleć o rzeczach najprostszych i podstawowych. A nie zbierać wywiad epidemiologiczny tam, gdzie nie trzeba - skomentował specjalista medycyny rodzinnej dr Michał Sutkowski.