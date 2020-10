Pogoda na weekend 3-4 października. W niedzielę mogą pojawić się burze

Zobacz wideo Lewica chce powołania Rzecznika Praw Zwierząt. Co to za urząd?

Jak podaje IMGW w sobotę Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad Francją. Pod wieczór od zachodu zacznie napływać chłodniejszy front atmosferyczny. Podobna pogoda będzie mieć miejsce także w niedzielę.

REKLAMA

Pogoda na sobotę 3 października. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Najchłodniejszy dzień, od 17 do 18 stopni zapowiadany jest w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. 21 stopni będzie w Szczecinie i Rzeszowie. Do 22 stopni pokażą termometry w województwach lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Od 23-do 24 stopni będzie natomiast w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

W sobotę więcej chmur pojawi się w północnej i północno-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach przez większą część dnia dominować będzie słońce. Deszcz prognozowany jest w województwie mazowieckim, lubelskim i podlaskim, jednak do wieczora opady ustaną. We znaki dawać się będzie umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który może wzmagać się do 65 kilometrów na godzinę. W Beskidach może wiać do 90-110 km/h, w Sudetach do 100 km/h, a w Tatrach w porywach do 130 km/h.

Pogoda na niedzielę 4 października. Dziś więcej opadów oraz burze

W niedzielę najchłodniej będzie w Szczecinie - tam zapowiadanych jest 16 stopni. Od 18 do 19 stopni prognozowanych jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i łódzkim. 20 stopni pokażą termometry w Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Kielcach. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam będzie do 22 stopni.

Zachmurzenie umiarkowane zacznie pojawiać się od zachodu i stopniowo przesuwać się nad centralną i północną Polskę. Deszcz i lokalne burze prognozowane są przez synoptyków w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim rano, a później także w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w porywach do 65 kilometrów na godzinę. W rejonach podgórskich może wiać do 80 km/h, w partiach Tatr i Bieszczad do 100-110 km/h.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.