Pogoda na tydzień [5-11 października]. Na początku burze, potem coraz więcej słońca

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Będzie sporo deszczu, a nawet burze

Poniedziałek zapowiada się deszczowo. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że opadów nie będzie wyłącznie w województwie podkarpackim. Najintensywniejszych deszczy należy się spodziewać na zachodzie kraju. W okolicach Koszalina mogą wystąpić także burze. Na wchodzie i południu będzie sporo przejaśnień. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 19 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie do 23 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.

We wtorek nieco się wypogodzi. Choć ciemne chmury będą obecne we wszystkich regionach, w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim nie będzie padał deszcz. W pozostałych województwach popada, ale jedynie przelotnie. Najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy Gdańska, Bydgoszczy i Torunia. Termometry wskażą od 17 stopni w Kaliszu do 22 stopni w Białymstoku.

W środę rozchmurzy się na północno-zachodnim krańcu Polski. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim będzie sporo słońca, choć zdarzą się także przelotne opady deszczu. Dla pozostałej części kraju prognozuje się deszcz. Temperatura spadnie. W najcieplejszym tego dnia Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a w najchłodniejszym Opolu zaledwie 12 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek. Sporo przejaśnień i przelotne opady

W czwartek wyraźnie się rozpogodzi, a opady deszczu wystąpią wyłącznie w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, ale nie będzie padać. Temperatura będzie wahać się od 15 stopni w Białymstoku do 17 stopni w Rzeszowie.

W piątek słoneczną częścią Polski będzie ta południowo-wschodnia. Na zachodzie i północy kraju mogą wystąpić opady deszczu, choć nie będą one intensywne. Meteorolodzy prognozują, że w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 stopni w Olszynie do 17 stopni w Zielonej Górze.

Pogoda na weekend. Z dnia na dzień coraz więcej słońca

W sobotę w przeważającej części kraju będzie słonecznie. Opady prognozowane są wyłącznie dla okolic Krakowa, Rzeszowa, Lublina i Gdańska. W pobliżu Białegostoku, Kielc i Katowic może być pochmurnie, ale nie będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 12 stopni w Olsztynie do 18 stopni w Zielonej Górze.

Niedziela będzie jedynym bezdeszczowym dniem nadchodzącego tygodnia. Synoptycy prognozują, że tego dnia w całym kraju będzie świecić słońce, a zachmurzenie, jeśli w ogóle wystąpi, będzie niskie lub umiarkowane. Termometry wskażą od 11 stopni w Białymstoku do 18 stopni w Rzeszowie.