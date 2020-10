Pogoda na dziś - poniedziałek 5 października. Rano dużo słońca, później deszcz i burze

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą nam zadbać o środowisko

Po słonecznym weekendzie w poniedziałek również zapowiadane są duże rozpogodzenia. Dopiero po południu w niektórych regionach może pojawić się deszcz oraz burze.

Temperatura. Najwyższa temperatura zapowiadana jest dla Lublina

Najniższa temperatura, 19 stopni, prognozowana jest w piątek dla Gdańska. Jeden stopień więcej zapowiadany jest natomiast w Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze. Do 21 stopni pokażą termometry w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim i opolskim. 22 stopnie to z kolei temperatura przewidywana dla Warszawy, Poznania, Katowic, Krakowa i Rzeszowa. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa lubelskiego, gdzie w ciągu dnia może być do 23 stopni.

Pogoda na dziś - poniedziałek 5 października.

Opady. Silne porywy wiatru w drugiej części dnia na południu kraju

W całym kraju prognozowane są bardzo duże rozpogodzenia, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym głównie w południowej i zachodniej Polsce. Niewielkie opady deszczu pojawią się w pierwszej części dnia w województwach lubelskim i podkarpackim. Po południu zapowiadane są także lokalne burze. Padać może dodatkowo w województwach śląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Początkowo wiatr słaby, jednak później zacznie silnie wiać zwłaszcza w południowych regionach. Tam porywy wiatru mogą dochodzić do 70 kilometrów na godzinę.

