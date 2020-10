Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dziś otwarte? [4 października]

Czy 4 października to niedziela handlowa?

4 października 2020 nie jest niedzielą handlową. Nie zrobimy dziś zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych. Drobne sprawunki możemy natomiast załatwić w punktach handlowych zlokalizowanych przy stacjach benzynowych, dworcach, a także w sklepikach osiedlowych, które otworzą osobiście ich właściciele. Nikomu nie trzeba też przypominać, że swobodnie można także dokonywać zakupów internetowych, które dzięki wiosennemu lockdown bardzo zyskały na popularności w naszym kraju. Najbliższe niedziele handlowe wypadną dopiero w grudniu: na dwa tygodnie i na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia.

REKLAMA

Niedziel handlowe 2020 fot. AG

Zakupy w niedzielę a koronawirus. O czym należy pamiętać?

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w ostatnich dniach, podczas zakupów należy pamiętać o stale obowiązujących zasadach:

w każdym punkcie sprzedażowym należy mieć osłonięte usta i nos;

przy wejściu, jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy również zadbać o zachowanie dystansu społecznego, chociażby stojąc w kolejce do kasy.

Zobacz też: Resort zdrowia przygotowuje zalecenia na Wszystkich Świętych. Kraska mówi o "dużym niebezpieczeństwie"

Niedziela handlowa: ograniczenia w handlu wciąż obowiązują

Zakaz handlu w niedzielę to wciąż gorący temat, mimo tego, że obowiązuje on już od wielu miesięcy. Wiele osób wciąż demonstruje swoje niezadowolenie z faktu zamknięcia galerii handlowych w niedzielę, pozostali odwrotnie - chwalą decyzję o ograniczeniu handlu. Zarówno jedna, jak i druga strona wysuwa argumenty na poparcie swoich racji. Suweren jednak póki co uparcie milczy, a informacji o rzekomych pracach nad zmianami w ustawie o ograniczeniu handlu pojawia się coraz więcej. Powszechnie dostępne są informacje jakoby instytucje reprezentujące przedsiębiorców miały domagać się zmian w obowiązującym prawie w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Czy możemy spodziewać się zmian w zakresie ilości niedziel handlowych? Jak dotąd brak jest jakichkolwiek oficjalnych informacji na ten temat. W związku z tym do końca 2020 roku zgodnie z dotychczasowym kalendarzem będziemy mieć jeszcze dwie niedziele, podczas których zdecydowana większość sklepów pozostanie otwarta dla swoich klientów.