Biłgoraj. Zajeżdżali drogę kierowcy, bo na nich zatrąbił. Chcieli wybić mu szybę

Do zdarzenia doszło we wtorek 27 września. Kierowca jadący drogą ze Zwierzyńca do Biłgoraja zauważył, że mężczyźni siedzący w samochodzie osobowym z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi wyrzucają śmieci wprost na przystanek autobusowy. Zbulwersowany ich zachowaniem zatrąbił i pojechał dalej.

REKLAMA

Reakcja kierowcy wzbudziła agresję osób przyłapanych na wyrzucaniu śmieci. Ruszyły one za swoim oponentem i kilkukrotnie zajeżdżały mu drogę. Podczas jednego z takich manewrów z pojazdu wypadł pijany mężczyzna. Przy kolejnej okazji agresorom udało się zablokować przejazd. Jeden z nich podszedł do stojącego samochodu i próbował wybić w nim szybę. Cały incydent został nagrany kamerą znajdującą się w aucie poszkodowanego.

Policja analizuje nagranie. Rozpatrzy, czy doszło do wykroczenia czy przestępstwa

Niecodzienny pościg rozgrywał się na trasie o długości około kilkunastu kilometrów. Jeszcze w jego trakcie poszkodowani zadzwonili na policję i przekazali funkcjonariuszom numer rejestracyjny oraz markę auta, którego kierowca zachowywał się w niebezpieczny sposób.

- Wideo będzie gruntownie badane przez policjantów. Ta analiza wskaże wszystkie czyny; będą rozpatrywane, czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem - powiedziała Polsat News mł. asp. Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.