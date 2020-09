Jak podaje RMF FM, do tego zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu. Uczniowie liceum w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim poczuli się źle w trakcie szkolnej uroczystości. Na miejsce wezwano ratowników, a kilku nastolatków odwiedziono do szpitala.

Uczniowie zasłabli w szkole. Według sanepidu przyczyną było niewłaściwe używanie środka do dezynfekcji

Po doniesieniu jednego z rodziców, w szkole przeprowadzona została kontrola sanepidu. Według ustaleń inspektorów w liceum niewłaściwie używano preparatu do dezynfekcji rąk. Środek miał być wykorzystywany przez placówkę także do dezynfekcji ławek, stołów czy krzeseł.

Dyrekcja szkoły została już zobowiązana przez sanepid do zakupu innego środka, który będzie służył do odkażania przedmiotów w pomieszczeniach szkolnych. Sprawa została także zgłoszona na policję. Materiały zebrane w śledztwie przekazano już do prokuratury.

Wraz z początkiem roku szkolnego do nauki stacjonarnej wróciło ponad 4,6 mln uczniów w całej Polsce. Placówki te muszą jednak stosować się do zaleceń sanitarnych wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS. Restrykcyjne wytyczne mają zapewniać bezpieczeństwo nauczycielom i dzieciom. Szkoły muszą dezynfekować ławki, krzesła, poręcze i wszystkie przedmioty, z których mogą korzystać różni uczniowie. Przedmioty, których nie da się skutecznie umyć lub zdezynfekować, powinny zostać usunięte z sal lekcyjnych. Sale i części wspólne, w tym korytarze, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.