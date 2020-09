Tytoniowe imperium ze Śląska zlikwidowane. W nielegalnej fabryce zabezpieczono 2 mln papierosów

Policjanci z Poznania i Rzeszowa zlikwidowali fabrykę, która produkowała 2 tys. papierosów na minutę. W budynku znajdowała się krajalnia tytoniu, dwie paczkowalnie i magazyn. Służby zabezpieczyły około 2 mln papierosów i 7 ton tytoniu. Zatrzymano 21 osób, którym przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu. Zarzuty dotyczą zajmowania się nielegalną produkcją i dystrybucją papierosów ze sfałszowanymi znakami towarowymi. Zatrzymani to Polacy, Wietnamczycy oraz Chińczycy.

Według informacji CBŚP zabezpieczony towar oszacowano na blisko 7 mln zł. Szacuje się, że Skarb Państwa poniósł stratę, z tytułu prowadzenia działalności przestępczej, w wysokości 6 mln złotych.

W nielegalnej fabryce policjanci zabezpieczyli ok. 750 tys. sztuk papierosów, ponad 3 tony krajanki tytoniowej, a także mnóstwo komponentów służących do produkcji papierosów, tj. filtrów, bibuł, owijek, z których można by wyprodukować ponad 30 milionów papierosów.

Jednocześnie w tym samym czasie na terenie woj. wielkopolskiego policjanci weszli do magazynu, gdzie znajdowały się ponad 4 tony tytoniu, w różnej fazie przetwarzania. W kolejnych dwóch miejscach ukryto maszyny służące do pakowania hurtowych ilości dostarczanych tam luzem papierosów. Tym razem policjanci przejęli blisko milion sztuk papierosów. Inny magazyn służył do przechowywania opakowań papierosowych. (CBŚP)