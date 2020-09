- To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszym wskaźnikiem. Tymi najważniejszymi wskaźnikami są: liczba zajętych łóżek oraz liczba osób pod respiratorem. Pilnujemy, żeby te dwie liczby odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu. Staramy się działać proaktywnie, czego dowodem wystarczająca na razie liczba łóżek. Nie spodziewamy się, by ich zabrakło. Pojawiać się mogą przejściowe sytuacje, że łóżek w pojedynczych szpitalach zabraknie - przekazał mediom minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus. Zwiększono liczbę łóżek

- Łóżek w sieci szpitalnej mamy teraz 8 tys. Biorąc pod uwagę, że zajętych jest 2,3 tys., to potencjał systemu na przyjęcie nowych pacjentów jeszcze istnieje. W skali całego kraju mamy dostępnych 800 łóżek z respiratorami - opisywał minister.

- Największa skala zachorowań w ostatnim czasie dotyczy województwa małopolskiego, które traktujemy ze szczególną uwagą. Zwiększyliśmy tam liczbę łóżek o 70 proc. w ciągu tygodnia, co przekłada się na 330 miejsc - opisał. Dodał też, że zwiększono liczbę miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, a przede wszystkim w województwie pomorskim i wielkopolskim.

Koronawirus. Nowy schemat postępowania z pacjentem

Sztab kryzysowy w wyniku apelów ze szpitali zakaźnych opracował też modyfikację strategii walki z pandemią, która dotyczy schematu kierowania pacjenta do placówek szpitalnych. Do tej pory pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa wysyłano od razu na oddziały zakaźne. Od teraz pacjent z takim wynikiem, ale bez objawów lub nisko objawowy będzie wracać pod opiekę lekarza rodzinnego. Od teraz lekarz pierwszego kontaktu może decydować o izolacji domowej - wcześniej robili to tylko lekarze zakaźni.

- Jeżeli mamy objawy wyraźne, to tutaj lekarz może skierować pacjenta do szpitala zakaźnego, bądź szpitala 3. stopnia, czyli szpitala wysokospecjalistycznego. Jest też możliwość kierowania do sieci izolatoriów, nie tylko do izolacji domowej. Wychodząc naprzeciw postulatom lekarzy zakaźnych i całego środowiska, będziemy chcieli wydać specjalne rozporządzenie, opisujące schemat postępowania z pacjentem podejrzanym lub potwierdzonym. Rozporządzenie będzie do końca tego tygodnia - zapowiedział minister.

Koronawirus. Nowe obostrzenia

Resort zdrowia chce też wprowadzić nowe obostrzenia. W pierwszej kolejności trzeba przygotować się na noszenie maseczki na dworze. - Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu. Do tej pory było tak tylko w czerwonej strefie, my chcemy rozszerzyć go na strefę żółtą. Z całą stanowczością podkreślam, ze reguła DDM - dezynfekcja, dystans, maseczki - pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii. Proszę nie dać się nabierać na głosy nieoparte na dowodach naukowych. Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - podkreslił szef resortu.

Ograniczona zostanie też działalność punktów gastronomicznych, barów i restauracji w strefach czerwonych. Działalność tych lokali ma zostać skrócona do godziny 22.

Kolejna zmiana to zmiana limitu osób na weselach w strefie zielonej, ten zostaje zmniejszony ze 150 osób do 100. W żółtej strefie limit zmniejszono z liczby 100 do 75, limit 50 osób w strefie czerwonej pozostaje na poziomie 50 osób.