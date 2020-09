Rzecznik Praw Pacjenta postanowił przyjrzeć się sprawie, która miała miejsce pod koniec sierpnia tego roku. Pan Michał trafił na SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z silnym bólem kręgosłupa. Pacjent dostał kroplówkę z lekiem przeciwbólowym, zalecenia od neurologa, a następnie zdecydowano, że nie musi być hospitalizowany. Mężczyzna prosił o środki przeciwbólowe, ale ich nie otrzymał. Za jakiś czas ból był na tyle silny, że pacjent wyszedł ze szpitala na czworakach.

Pacjent wyszedł na czworaka ze szpitala w Płocku. Sytuację zbadało już biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Według ustaleń reporterki TVN24 Rzecznik Prawa Pacjenta stwierdził, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku naruszył praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, leczenia bólu oraz dokumentacji medycznej. - Personel nie dochował należytej staranności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, co skutkowało naruszeniem praw pacjenta - podało biuro RPP.

Rzecznik podkreśla, że obowiązkiem personelu medycznego jest zachowanie szczególnej staranności podczas udzielania świadczeń, a placówki medyczne powinny dążyć do minimalizowania bólu pacjentów przy udzielaniu im pomocy. RPP zauważył ponadto, że pacjenci mogą mieć różny próg bólu, a kwestia ta nie powinna być ignorowana przez medyków.

W związku z tym rzecznik zalecił kontrolę obowiązujących procedur dotyczących postępowania wobec pacjentów zgłaszających się na oddział szpitala w Płocku. Personel placówki ma być dodatkowo pouczony o prawach pacjenta do świadczeń zdrowotnych i leczeniu bólu, a także ich prawie do dostępu do dokumentacji medycznej.